Бузову затравили в сети за фотосессию в военной форме 

Подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой затравили ее за опубликованную фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня Победы. Об этом в воскресенье, 10 мая, пишет НТВ.

По мнению юзеров, артистка неискренне пытается «примазаться» к торжественным событиям, также многие посчитали ее фото позерством. Подписчики оставили под снимками негативные комментарии: «Накрасилась и приехала в лес ради фоточки», «Поменьше макияжа не пробовала?», «В войну некогда было мулеваться! Думали о другом», «На войне в макияже не ходят!».

Бузову отправили смывать макияж и посоветовали не «устраивать карнавал» 9 Мая.

Ранее артистка опубликовала в Instagram стихотворение ко Дню Победы, поздравив россиян с праздником. На видеозаписи она была в форме военной медсестры с пилоткой на голове и заплетенными косами.