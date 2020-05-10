Кудрявцеву уличили в нарушении самоизоляции

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В Москве заметили нарушившую режим самоизоляции ради салюта Леру Кудрявцеву 

Мослента 1 час назад
На видео из ее Instagram-сторис обратил внимание Telegram-канал «НеМалахов».
На кадрах видно, что Кудрявцева едет в машине и снимает праздничный салют на телефон. В сторис также указана геопозиция, телеведущая находилась на Поклонной горе.
«А там таких патриотов тьма тьмущая», — указано в подписи к видео, которое размещено на канале «НеМалахов».
Накануне в Москве отметили День Победы. Жители столицы смогли наблюдать авиапарад, который они снимали из окон, а вечером москвичей ожидал салют в честь праздника. Все остальные мероприятия, приуроченные к 9 Мая, были отменены из-за пандемии коронавируса.
По данным Главконтроля столицы, москвичи хорошо соблюдали самоизоляцию в День Победы. Обстановка в городе 9 мая была спокойная, людей на улицах практически не было. Это же подтверждается индексом самоизоляции «Яндекса», который составил 3,6 пункта из 5, что значительно превышает показатели 8 мая.
По последним данным, в Москве за сутки выявили 5551 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице с начала эпидемии — 109 740. Всего вылечившихся в столице — 13 790 человек, из них 1011 выписаны только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала эпидемии 1068 пациентов, в том числе за последние сутки скончались от осложнений 58 инфицированных.
Мослента: последние новости
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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Видео , Лера Кудрявцева , Яндекс , Москва
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