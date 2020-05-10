Кудрявцеву уличили в нарушении самоизоляции

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Кудрявцева засветилась при нарушении самоизоляции 

Ирина Лебедева 15 минут назад
Просили москвичей смотреть праздничный салют, не выходя из дома — но не все выдержали.
Лера Кудрявцева, в частности, снимала фейерверки из окна автомобиля. Видеоролик телеведущая выложила в сториз инстаграма.
На кадрах видно, что в районе Поклонной горы собралось немало людей.
Вдоль дороги как минимум в два ряда стоят автомобили, правда — большинство включили аварийный режим, готовясь в случае чего быстро стартануть с места.
Люди фотографируют салют, снимают на телефоны. Большинство из них никакой дистанции, естественно не соблюдает.
Сама Кудрявцева, если судить по видеосъемке, салон машины не покидала.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Лера Кудрявцева начала новый курс лечения в попытке избавиться от приступов мигрени.
Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Шоу-бизнес , Видео , Лера Кудрявцева
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