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Эпатажная танцовщица не перестает удивлять своих подписчиков.

Серия ее странных видеороликов пополнилась сюжетом с пульсоксиметром — прибором, который измеряет уровень кислорода к крови.

Этот маленький аппаратик медики надевают на палец руки людям, у которых есть проблемы с дыханием.

В медицине под сатурацией понимают насыщение крови кислородом, которое выражается в процентном соотношении.

Сейчас пульсоксиметры приобрели печальную популярность из-за эпидемии коронавируса, который, как известно, дает серьезные осложнения на легкие.

Так вот Анастасия решила, видимо, что, раз балерину ноги кормят, то неплохо бы прицепить этот самый приборчик на палец ноги. Что она и продемонстрировала всем подписчикам, выложив видеоролик.

Натруженные ступни с педикюром, сделанным уже не вчера, перетянуты эластичным бинтом, но сама героиня весела и бодра.

«Никакие вирусы мне не подвластны! Жива-здорова, понимаете? Все зашкаливает!» — говорит Волочкова.

И добавляет в подписи к ролику:

турация! Я — в Космосе!».

Как ранее сообщал «Рамблер», Анастасия Волочкова заявила о решении перенести свою свадьбу, которая была запланирована на 20 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге, из-за эпидемии коронавируса.

Ожидается, что торжество состоится в январе 2021 года.