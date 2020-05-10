«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить

Из-за карантина сейчас закрыты все рестораны и бары.

Своей любви к спиртным напиткам он никогда не скрывал, но выпивать актер привык вне домашних стен.

Так что сейчас у него практически период трезвости.

Если раньше Ефремов по вечерам любил на час-полтора зайти в какое-то заведение, и прийти домой, когда уже все легли спать, то на самоизоляции каждый его шаг на виду, да еще ему и за детьми поручают приглядеть.

Конечно, его дочь «иногда разрешает кое-что, но все равно это меньше, чем раньше».

«Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик», — цитирует слова Михаила lenta.ru.

Как ранее писал «Рамблер», Михаил Ефремов получил серьезную травму, когда был в Юрмале на даче.

Он оступился, неудачно упал и сломал ребро. Но обращаться к докторам актер не стал.

По его словам, он побоялся, что пойдет информация, что несчастный случай произошел из-за того, что он был в состоянии алкогольного опьянения.