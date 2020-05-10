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« Я не домашний алкоголик»: Ефремов тоскует на карантине 

Ирина Лебедева и ещё 2 26 минут назад
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
Фото: РИА Новости
Из-за карантина сейчас закрыты все рестораны и бары.
Заслуженный артист России Михаил Ефремов по этому поводу очень грустит.
Своей любви к спиртным напиткам он никогда не скрывал, но выпивать актер привык вне домашних стен.
Так что сейчас у него практически период трезвости.
Если раньше Ефремов по вечерам любил на час-полтора зайти в какое-то заведение, и прийти домой, когда уже все легли спать, то на самоизоляции каждый его шаг на виду, да еще ему и за детьми поручают приглядеть.
Конечно, его дочь «иногда разрешает кое-что, но все равно это меньше, чем раньше».
«Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик», — цитирует слова Михаила lenta.ru.
Как ранее писал «Рамблер», Михаил Ефремов получил серьезную травму, когда был в Юрмале на даче.
Он оступился, неудачно упал и сломал ребро. Но обращаться к докторам актер не стал.
По его словам, он побоялся, что пойдет информация, что несчастный случай произошел из-за того, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Lenta.ru
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