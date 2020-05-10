«Безумно соскучилась!» Борисова рассказала, как выследила дочь 

Конфликт телеведущей с собственной дочерью затянулся.

Полина уже довольно долгое время живет в семье своего отца, Максима Аксенова

Поскольку Полина не выходит с мамой на связь, Дане Борисовой пришлось выслеживать ее на улице.

Она дождалась, когда девочка вышла на пробежку и попробовала поговорить с ней. Для поддержки Дана взяла с собой собачку Мишель, общую любимицу.

«Для было огромным счастьем её увидеть. Я же мама! Безумно соскучилась. В первый день она даже не поздоровалась, как будто она меня не знает. В другие разы она остановилась и поиграла с Мишель, и я к ней подошла. Сказала, что соскучилась и позвала её в гости на суши», — приводят слова телеведущей 7days.ru.

Однако примирения не произошло. Полина заявила, что публичные признания Даны приводят ее в ужас и общаться с матерью она не будет.

Борисова действительно в последнее время раз за разом оказывается в эпицентре скандалов.

Конфликт с Волочковой, рассуждения о работе в эскорте, демонстрация бюста на публику и многие другие истории явно не способствуют ее сближению с дочерью-подростком.

Как ранее писал «Рамблер», недавно Волочкова даже подала в суд на Борисову, чтобы защитить свою честь и достоинство.

Анастасия убеждена, что Дана оскорбила ее, публично назвав алкоголичкой.

На что Борисова сказала, что только высказала свое мнение, поэтому Волочкова отозвала свой иск из суда.