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«Безумно соскучилась!» Борисова рассказала, как выследила дочь 

Ирина Лебедева 17 минут назад
«Безумно соскучилась!» Борисова рассказала, как выследила дочь
Фото: Instagram
Конфликт телеведущей с собственной дочерью затянулся.
Полина уже довольно долгое время живет в семье своего отца, Максима Аксенова.
Поскольку Полина не выходит с мамой на связь, Дане Борисовой пришлось выслеживать ее на улице.
Она дождалась, когда девочка вышла на пробежку и попробовала поговорить с ней. Для поддержки Дана взяла с собой собачку Мишель, общую любимицу.
«Для было огромным счастьем её увидеть. Я же мама! Безумно соскучилась. В первый день она даже не поздоровалась, как будто она меня не знает. В другие разы она остановилась и поиграла с Мишель, и я к ней подошла. Сказала, что соскучилась и позвала её в гости на суши», — приводят слова телеведущей 7days.ru.
Однако примирения не произошло. Полина заявила, что публичные признания Даны приводят ее в ужас и общаться с матерью она не будет.
Борисова действительно в последнее время раз за разом оказывается в эпицентре скандалов.
Конфликт с Волочковой, рассуждения о работе в эскорте, демонстрация бюста на публику и многие другие истории явно не способствуют ее сближению с дочерью-подростком.
Как ранее писал «Рамблер», недавно Волочкова даже подала в суд на Борисову, чтобы защитить свою честь и достоинство.
Анастасия убеждена, что Дана оскорбила ее, публично назвав алкоголичкой.
На что Борисова сказала, что только высказала свое мнение, поэтому Волочкова отозвала свой иск из суда.
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Шоу-бизнес , Максим Аксенов , Дана Борисова , журнал "7 Дней"
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