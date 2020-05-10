Маликовы прервали самоизоляцию ради вечеринки Собчак

Самоизоляция самоизоляцией, но День Победы некоторые звезды все же отметили в кругу друзей.
Так, совсем недавно Дмитрий Маликов утверждал, что тихо изолировался в своем загородном доме вместе с семьей и старается никуда оттуда не выезжать.
Но в сториз инстаграмов его дочери Стефании, а также Ксении Собчак выложен отчет о вечеринке, которая состоялась 9 мая.
Как минимум на ней присутствовали семья Маликовых, Собчак с Богомоловым, а также дизайнер Яна Расковалова. Звезды взяли с собой детей.
На видео попал роскошный стол, а также домашний концерт — Маликов с дочерью пели для гостей военные песни.
Как ранее писал «Рамблер», Дмитрий Маликов бесплатно представит юбилейную программу «Внезапно 50».
В нее вошли его песни разных лет. Маликов исполнит хиты «До завтра», «Ты одна, ты такая», «Ты моей никогда не будешь», «Танцуй, моя любовь», инструментальные композиции.