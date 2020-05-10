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Боня переезжает из Лондона в Монако из-за плохого климата 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Боня переезжает из Лондона
Фото: РИА Новости
Виктория Боня объявила о намерении вернуться в Монако из Лондона из-за не подошедшего ей климата. От него, признаётся экс-участница «Дома-2», на неё и её дочь Анджелину «находит тоска».
Однако, о своём пребывании в Великобритании Боня не жалеет и воспринимает это как поучительную поездку о жизни в другой стране.
Мы так и не смогли адаптироваться к Лондону. Анджелине там не нравится: погода постоянно серая, холодная, — написала модель в Instagram.
Только там, признаётся Боня, она поняла, что её дом — в Монако. Сейчас она живёт у отца своей дочери — миллионера Алекса Смерфита. Ей и дочке выделен отдельный дом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что скандальный блогер Лена Миро высмеяла новую спортивную программу, которая составила популярная телеведущая Виктория Боня. По словам Миро, теледива ничего не знает о спорте, а её программа составлена неправильно.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня , Лена Миро
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