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Солнцев показал свой противогаз для походов в магазин 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
Солнцев показал свой противогаз для походов в магазин
Фото: Instagram
Эпатажный шоумен откликнулся на указ мэра Москвы о назначении масочного режима.
Он написал в инстаграме, что подобрал себе подходящую маску и теперь будет так ходить за продуктами в магазин.
И выставил фотографию: он, выглядящий изрядно упитанным, с черным противогазом в руке.
Пожилой супруге противогаз не положен — по мнению Солнцева, ей лучше посидеть дома.
«В связи с принятием положения о том, что, в общественных местах возможно нахождение, исключительно, в защитных масках, — подобрал себе подходящую. Сейчас пойду в магазин для набора необходимых продуктов питания. Будем отмечать дома День Победы! Вечером смотреть салют и ставить на окно свечи! Катьку и Лидусю с собой тащить не стану, так, как для дам их возраста есть рекомендательные меры посещать магазины до 10 утра. И к тому же, им ещё маски я не подобрал», — положил он подписчикам.
Фотография произвела впечатление.
«Маска — огонь! Надень на Катюху ее, чтоб не пугала тебя»; «Катьку вообще никуда не пускай, пенсию всю спустит», — комментируют фолловеры.
Также они вовсю обсуждают: действительно ли Гоген так сильно поправился. Или же это фотошоп? К единому мнению пока не пришли.
«Раскабанел», «Да это же Фотошоп, ясень пень».
Как сообщал «Рамблер», Солнцев рассказал, как они с супругой переживают период ограничений при пандемии коронавируса.
Паре сейчас нелегко — у эпатажного артиста с заработками не слишком хорошо, а пенсия Терешкович, как Сонцев озвучивал ранее, всего 15 тысяч рублей.
Так что Екатерина устроилась работать курьером — она разносит еду.
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
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Шоу-бизнес , Москва
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