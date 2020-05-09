Солнцев показал свой противогаз для походов в магазин 

Эпатажный шоумен откликнулся на указ мэра Москвы о назначении масочного режима.

Он написал в инстаграме, что подобрал себе подходящую маску и теперь будет так ходить за продуктами в магазин.

И выставил фотографию: он, выглядящий изрядно упитанным, с черным противогазом в руке.

Пожилой супруге противогаз не положен — по мнению Солнцева, ей лучше посидеть дома.

«В связи с принятием положения о том, что, в общественных местах возможно нахождение, исключительно, в защитных масках, — подобрал себе подходящую. Сейчас пойду в магазин для набора необходимых продуктов питания. Будем отмечать дома День Победы! Вечером смотреть салют и ставить на окно свечи! Катьку и Лидусю с собой тащить не стану, так, как для дам их возраста есть рекомендательные меры посещать магазины до 10 утра. И к тому же, им ещё маски я не подобрал», — положил он подписчикам.

Фотография произвела впечатление.

«Маска — огонь! Надень на Катюху ее, чтоб не пугала тебя»; «Катьку вообще никуда не пускай, пенсию всю спустит», — комментируют фолловеры.

Также они вовсю обсуждают: действительно ли Гоген так сильно поправился. Или же это фотошоп? К единому мнению пока не пришли.

«Раскабанел», «Да это же Фотошоп, ясень пень».

Как сообщал «Рамблер», Солнцев рассказал, как они с супругой переживают период ограничений при пандемии коронавируса.

Паре сейчас нелегко — у эпатажного артиста с заработками не слишком хорошо, а пенсия Терешкович, как Сонцев озвучивал ранее, всего 15 тысяч рублей.