«Извините, но это дно»: в сети раскритиковали ролик Бони

Виктория Боня разместила в инстаграме довольно странный ролик, который посвятила Дню Победы.

«Я посвящаю это видео в светлую память всем нашим бабушкам и дедушкам, которые подарили нам мирное небо над головой! Моя бабушка не воевала, ей было 9, когда началась война, а ее Мама была инвалидом. Она так и не закончила школу, всего три класса. Бабушка воровала валенки, чтобы Бегать учиться, они были всего одни на всю семью, поэтому по приходу домой получала от отчима солдатского ремня. Она рассказывала мне, как они бегали на хлебопекарню и голодные искали корки хлеба в золе. Боже, что пришлось пережить всем наших предкам в тот период, это просто жутко!», — написала она в микроблоге.

В клипе на спящую в белой кружевной сорочке Викторию падают комья земли якобы от взрывов, героиня с распущенными волосами куда-то бежит, падает, потом на ней попредметно оказывается военная форма, а в руках — ружье…

Ну клип и клип. Привязывать его к великому празднику как минимум странно, если не кощунственно. Подписчики указали на отсутствие чувства меры у его героини..