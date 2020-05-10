«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК

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Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко , которая поздравила подписчиков с Днем Победы.

"Счастливого Дня Победы в Европе! А для всех наших с завтрашним Днем Победы!" — написала она 8 мая.

Подписчики с Украины в комментариях попросили уточнить, кого она считает "нашими", на что актриса ответила, что поздравление относится ко всем жителям бывших советских республик.

После этих слов некоторые пользователи заявили, что больше не считают Куриленко украинкой.

"А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет", — отметила она.

Актриса уточнила, что тест показал у нее наличие российских, белорусских и польских корней.