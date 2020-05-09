«Тыкающие уходят в бан!» Шпица рявкнула на хейтеров 

Екатерина Шпица опубликовала в инстаграме большой пост, где обрушилась на фолловеров, позволяющих себе панибратски к ней обращаться.

Она жестко объяснила, что она взрослый человек, а не «девчонка по соседству», и обращение к ней на «ты» и прочие фамильярности ее не устраивают.

«С вами, если мы незнакомы лично, я всегда на «вы». Близкого общения может никогда и не возникнуть, а взаимоуважение должно быть всегда. …следует помнить, что обращение на «вы» к незнакомому человеку является нормой, установленной элементарными правилами поведения. А … в нашей стране, по моим наблюдениям, подавляющее большинство людей при скоропалительном переходе на «ты» моментально начинают позволять себе в общении намного больше, чем было бы уместно…», написала она в микроблоге.

Шпица отметила что не гонится за количеством подписчиков, а хочет сгруппировать в своем аккаунте приятных, воспитанных и интересный ей и друг другу людей.

«Я стремлюсь собрать здесь единомышленников, круг добрых и вдумчивых людей, мне здесь нужны свои. Тыкающие грубые подростки или великовозрастные детины со словами «Хочу на тебе жениться» уходят в бан сразу. Ваш мотив быть здесь — мой главный фильтр. И я его чувствую между строк».

Подписчики актрису поддержали, указав, однако, на то, что в соцсети можно столкнуться с чем угодно и с кем угодно.