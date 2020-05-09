Умер Литл Ричард

На 88 году жизни скончался музыкант Ричард Пенниман, более известный как Литл Ричард, сообщает журнал Rolling Stone . Он считается одним из основателей рок-н-ролла.

О кончине известного артиста журналистам сообщил его сын Дэнни Пенниман. Однако пока причина смерти «отца рока» не известна даже его родственникам.

«Литл Ричард, один из отцов-основателей рока, выработавший шаблон жанра, которому будет следовать еще не одно поколение музыкантов, умер. Ему было 87 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте журнала.

Ричард Пенниман сам называл себя «королем рок-н-ролла» и «королевой воплей». Он является автором композиций, ставших классикой жанра, таких как «Tutti Frutti», «Long Tall Sally», «Rip It Up» / «Ready Teddy», «She’s Got It», «The Girl Can’t Help It», «Lucille», «Jenny, Jenny», «Keep A-Knockin’» и других. Песни Литл Ричарда исполняли Элвис Пресли Бадди Холли , Джерри Ли Льюис, Джин Винсент. В 1986 году композитор одним из первых был удостоен членства в «Зале славы рок-н-ролла».

В сентябре прошлого года, как сообщал «Рамблер», на 79-ом году жизни скончался поэт и певец, член «Зала славы рок-н-ролла» Роберт Хантер. По словам родственников, он умер «мирно в своей постели в окружении любимых». Хантер известен как участник музыкальной группы Grateful Dead. Поэт сочинил тексты к таким хитам как «Alligator», «Dark Star», «St. Stephen» и «China Cat Sunflower».