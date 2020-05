Умер Литл Ричард

О кончине известного артиста журналистам сообщил его сын Дэнни Пенниман. Однако пока причина смерти «отца рока» не известна даже его родственникам.

Ричард Пенниман сам называл себя «королем рок-н-ролла» и «королевой воплей». Он является автором композиций, ставших классикой жанра, таких как «Tutti Frutti», «Long Tall Sally», «Rip It Up» / «Ready Teddy», «She’s Got It», «The Girl Can’t Help It», «Lucille», «Jenny, Jenny», «Keep A-Knockin’» и других. Песни Литл Ричарда исполняли Элвис Пресли Бадди Холли , Джерри Ли Льюис, Джин Винсент. В 1986 году композитор одним из первых был удостоен членства в «Зале славы рок-н-ролла».