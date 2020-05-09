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Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак 

Ирина Лебедева и ещё 4 1 час назад
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фото: РИА Новости
Известный фотохудожник Саша Гусов выставил в инстаграме архивный снимок, сделанный еще в 2009 году.
Фотография — как картина. Собчак, свернувшись калачиком, устроилась на стуле, волосы распущены, щека на ладошке сзади — фон — далекий горизонт.
Несмотря на довольно необычную позу, образ получился легким, нежным и романтичным.
Фолловеры в восхищении засыпали Гусова комплиментами.
«Вас нужно в политтехнологи, так украсить и подать. Просто ангел во плоти», «Глаз художника всегда наполнен любовью. Думаю, это самое лучшее фото Собчак. Слишком красивое даже.», «Думаю, это лучшее ее фото! Очень интересно!»
Сам фотограф реакцией фолловеров явно доволен и вступил с ними в шуточное общение.
«Жаль Ксюша не использовала эту фотографию на выборах… уже давно была бы Президентом! А я придворным фотографом и министром черно-белой фотографии России!»
Как ранее писал «Рамблер», известная телеведущая и блогер Ксения Собчак предупредила жителей России о том, что после завершения режима самоизоляции всех ожидает «экономическая жопа».
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Шоу-бизнес , Другое , Ксения Собчак
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