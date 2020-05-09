Маникюр и ювелирка: Бузова в образе военной медсестры 

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Ольга Бузова выложила в сеть ролики и фотографии, на которых она одета в военную форму, однако ни с макияжем, ни с маникюром, ни с дорогими ювелирными украшениями девушка не рассталась даже ради съемок.

Пользователи соцсетей удивлены и возмущены. Даже вполне приличествующая поводу подпись к снимку показалась им фальшивой.

«9 Мая — главная, святая дата в жизни каждого из нас. Это день безмерной гордости за подвиг настоящих героев, которые, не жалея жизни, защищали нашу Родину! Мы навсегда сохраним в наших сердцах память об их мужестве!» — написала Бузова в инстаграме.

Фолловеры, однако, припомнили телеведущей неудачную шутку с вылизыванием тарелки, когда та заявила «Я — блокадница».

И начали интересоваться, с каких это пор медсестры на войне носили золотые браслет и серьги, а также длинные ногти с маникюром?

«..эти снимают видосы не для того что бы почтить память, а для того что бы рожи засветить. Ветераны не сидят в Инстаграм, а малолетки насмотрятся на эти переделанные самодовольные рожи, и не поймут, сколько боли и горя было в то время», «На войне в макияже не ходят!», «Смешно очень, браслеты снять нужно».

Как ранее п исал «Рамблер», Ольга Бузова в Instagram призвала россиян соблюдать самоизоляцию.

Как сказала звезда, главное в этой жизни научиться все доводить до конца. Брошенное на полпути дело, как она думает, никого не красит.