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Наталья Бочкарева , печально прославившаяся не так давно «кокаиновым скандалом», разместила в качестве поздравительной открытки к 9 мая в инстаграме свою фотографию в военной форме, с гранатой в руке и на танке.

«С Днем Победы! Пусть в этом мире будет только мир, а слово война навсегда исчезнет из нашего лексикона, оставшись только на страницах стареньких книжек!», — написала она в микроблоге.

Мнения фолловеров разделились. Некоторые в восторге от идеи и ее исполнения.

«Спасибо большое! Прям открытка к 9 Мая», «С праздником Наталья! Я б с тобой в разведку пошел!»

Другим кажется, что к памяти победителей следует относиться более уважительно.

«Это кощунство…», «Косплей на дедов? Вау, это новый уровень победобесия».

Как ранее писал «Рамблер», актриса Наталья Бочкарева заявила, что в изоляции из-за коронавируса стоит переосмыслить собственную жизнь.