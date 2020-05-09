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«Косплей на дедов?»: в сети обсуждают фото Бочкаревой на танке и с гранатой 

Ирина Лебедева 1 час назад
Наталья Бочкарева, печально прославившаяся не так давно «кокаиновым скандалом», разместила в качестве поздравительной открытки к 9 мая в инстаграме свою фотографию в военной форме, с гранатой в руке и на танке.
«С Днем Победы! Пусть в этом мире будет только мир, а слово война навсегда исчезнет из нашего лексикона, оставшись только на страницах стареньких книжек!», — написала она в микроблоге.
Мнения фолловеров разделились. Некоторые в восторге от идеи и ее исполнения.
«Спасибо большое! Прям открытка к 9 Мая», «С праздником Наталья! Я б с тобой в разведку пошел!»
Другим кажется, что к памяти победителей следует относиться более уважительно.
«Это кощунство…», «Косплей на дедов? Вау, это новый уровень победобесия».
Как ранее писал «Рамблер», актриса Наталья Бочкарева заявила, что в изоляции из-за коронавируса стоит переосмыслить собственную жизнь.
До и после суда: Миро «раскусила» Бочкареву
Наталья Бочкарева также призвала подписчиков «беречь себя и своих близких, не паниковать и провести время с пользой».
Комментарии 6
Шоу-бизнес , Видео , Наталья Бочкарева
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