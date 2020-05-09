«Горжусь!» Бабушка Миллы Йовович была на войне медсестрой 

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Милла Йовович поздравила всех своих поклонников с Днем Победы.

Голливудская звезда гордится своим русским происхождением, своими предками, которые прошли Великую Отечественную войну.

В инстаграме она выложила фотографии своих близких, а также их боевых наград.

«Хочу всех поздравить с большим праздником, Днём Победы! 8 и 9 мая, соответственно, знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии. В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая поступила на медсестру на передовой, когда ей было всего 16 лет».

Бабушка Миллы закончила войну в Берлине. Ее муж, Александр Логинов , также прошел всю войну.

А другой дедушка звезды, Богдан Иовович, был в югославском партизанском отряде.