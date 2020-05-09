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Наталья Орейро спела в честь Дня Победы на русском языке 

Ирина Лебедева 1 час назад
Известная актриса и певица Наталья Орейро собиралась посетить Россию с концертным туром, но, к сожалению, пандемия коронавируса перечеркнула ее планы.
Тем не менее, она поздравила своих поклонников, которых в нашей стране немало, с праздником 9 мая.
Наталья исполнила для них на русском языке песню «Нам нужна одна победа».
«Мир во всем мире! Я вас люблю» — обратилась к россиянам артистка.
Как ранее писал «Рамблер», даже спустя 20 лет после выхода на телеэкраны сериала «Дикий Ангел» исполнившая главную роль актриса Наталия Орейро популярна в России.
Звезда регулярно делится своими селфи и кадрами со съемок со своим международным фан-аккаунтом.
Шоу-бизнес , Видео , Наталия Орейро , Наталья Орейро
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