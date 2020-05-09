Петросян раскрыл тайну своего имени 

Евгений Петросян, рассказал, что мама выбрала ему имя в честь Дня Победы.
9 мая 1945 года его мама Белла, будучи уже беременной, вместе с со всеми горожанами отправилась смотреть праздничный салют.
И вдруг кто-то из рядом стоящих людей обратил внимание, что Победу встречает и женщина — будущая мать.
Получилось очень символично: Праздник Победы — торжество жизни над смертью, и празднует его женщина, несущая в себе зародившуюся новую жизнь.
В тот день мама Петросяна и решила дать будущему ребенку имя связанное с великой Победой.
«Остановились на имени «Евгений», потому что в переводе с древнегреческого оно значит «хороший род» или «хорошо рожденный» и потому подходит и для мальчика, и для девочки. УЗИ тогда не делали. Так я стал Евгением в День Великой Победы, чему очень рад», — приводит слова юмориста 5 Канал.
Как ранее писал «Рамблер», Российский юморист Евгений Петросян стал гостем авторского шоу Ивана Урганта на Первом канале. Петросян сообщил, что юмор должен поддерживать людей в это непростое время.