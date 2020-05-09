Петросян раскрыл тайну своего имени 

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Евгений Петросян , рассказал, что мама выбрала ему имя в честь Дня Победы.

9 мая 1945 года его мама Белла, будучи уже беременной, вместе с со всеми горожанами отправилась смотреть праздничный салют.

И вдруг кто-то из рядом стоящих людей обратил внимание, что Победу встречает и женщина — будущая мать.

Получилось очень символично: Праздник Победы — торжество жизни над смертью, и празднует его женщина, несущая в себе зародившуюся новую жизнь.

В тот день мама Петросяна и решила дать будущему ребенку имя связанное с великой Победой.

«Остановились на имени «Евгений», потому что в переводе с древнегреческого оно значит «хороший род» или «хорошо рожденный» и потому подходит и для мальчика, и для девочки. УЗИ тогда не делали. Так я стал Евгением в День Великой Победы, чему очень рад», — приводит слова юмориста 5 Канал.