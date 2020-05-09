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«Оля, это бомба»!»: клип Бузовой взорвал интернет 

Ирина Лебедева 36 минут назад
В довольно-таки тоскливый период самоизоляции Ольге Бузовой удалось буквально сорвать банк. Зрительских симпатий, конечно.
Бузова выступила с призывом к россиянам
Ее клип «Давай останемся дома» набрал более 10 миллионов просмотров в YouTubе.
И это несмотря на то, что Бузова все-таки не профессиональная певица, и клип записан и смонтирован ею в домашних условиях, — рассказывает 5Канал
Простенькие слова и несложная мелодия, однако, они покорили зрителей, Ольге опять удалось «попасть в яблочко».
«Давай останемся дома, закроем все двери
Под светом неона в нашей атмосфере.
И нам некуда бежать, некуда спешить
Я просто хочу одним тобою жить!»
На фоне песни в клипе показано, как развлекают себя и своих близких в условиях самоизоляции звезды российского шоу-бизнеса.
Филипп Киркоров играет с детьми, Ксения Собчак обнимается с Константином Богомоловым, а Андрей Малахов — танцует с забавной плюшевой игрушкой.
«Оля, это бомба! Я не могу остановиться и не слушать!», «Спасибо за эмоции! Очень нежно получилось!», «Такой теплый и уютный клип…», — восхищаются фолловеры.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая и певица Ольга Бузова в Instagram призвала россиян соблюдать самоизоляцию. Как сказала звезда, главное в этой жизни научиться все доводить до конца.
Брошенное на полпути дело, как она думает, никого не красит. Время в итоге будет потрачено, а результат не достигнут.
Комментарии 15
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Константин Богомолов , Андрей Малахов , Ксения Собчак
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