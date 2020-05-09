Звезда «Руки Вверх!» снова стал отцом

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Друзья и поклонники поздравляют сооснователя группы «Руки Вверх!» с прибавлением семейства.

Его супруга Елена родила малыша, и, хотя счастливый отец не сообщил никаких подробностей, судя по розовому конверту, это девочка.

Малышка появилась на свет в российском роддоме, хотя ранее Елена говорила, что предполагает уехать рожать ребенка в Америку.

Но пандемия спутала все планы.

«Прежде всего мы рассматривали роды в Америке, но теперь этот вариант отпадает в связи обстановкой из-за коронавируса и куда-то лететь крайне рискованно, а, может, все, что ни происходит — к лучшему», — цитирует слова супруги музыканта «Экспресс Газета»

У семьи Потехиных это вторая дочка. Старшая, Мария, родилась в 2010 году.

Поклонники поздравляют теперь уже дважды отца.