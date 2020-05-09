Звезда «Руки Вверх!» снова стал отцом

Друзья и поклонники поздравляют сооснователя группы «Руки Вверх!» с прибавлением семейства.
Его супруга Елена родила малыша, и, хотя счастливый отец не сообщил никаких подробностей, судя по розовому конверту, это девочка.
Малышка появилась на свет в российском роддоме, хотя ранее Елена говорила, что предполагает уехать рожать ребенка в Америку.
Но пандемия спутала все планы.
«Прежде всего мы рассматривали роды в Америке, но теперь этот вариант отпадает в связи обстановкой из-за коронавируса и куда-то лететь крайне рискованно, а, может, все, что ни происходит — к лучшему», — цитирует слова супруги музыканта «Экспресс Газета»
У семьи Потехиных это вторая дочка. Старшая, Мария, родилась в 2010 году.
Поклонники поздравляют теперь уже дважды отца.
«Потеха, ты замечательный человек и семья у тебя отличная, твоя история продолжается в лучшую сторону».
Как ранее писал «Рамблер», Алексей Потехин и Сергей Богданов дали концерт в Рязани с танцевальной программой «Поднимаем Руки Вверх». На концерте прозвучали все хиты когда-то популярной группы, сообщила пресс-служба администрации города.