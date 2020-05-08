Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малышеву уличили в создании фейков о коронавирусе 

Вероника Полынина 5 минут назад
Малышеву уличили в создании фейков о коронавирусе
Фото: РИА Новости
Бывшая участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева призвала оштрафовать телеведущую Елену Малышеву за распространение фейков о коронавирусе. Об этом она заявила в своем Youtube-канале.
Возмущение Водонаевой вызвало недавнее резонансное заявление теледоктора о том, что COVID-19 — «это чудо чудесное», которое практически не несет угрозы детям: дети болеют коронавирусом очень редко и почти не умирают от осложнений, вызванных вирусом.
Водонаева отметила, что слова Малышевой прямо противоречат официальной статистике Минздрава России: к 1 мая два ребенка с коронавирусом умерли, 11 находились в тяжелом состоянии.
Журналистка считает, что подобные фейки нельзя оставлять безнаказанными, поскольку обычные люди вынуждены платить штрафы за ложную информацию о COVID-19.
Водонаева привела в пример ситуацию водителя из Воронежской области, который был оштрафован за недостоверную информацию, опубликованную в группе WhatsApp.
«То есть за это штраф, а за то, что ты на всю страну говоришь, что дети не болеют и не попадают в реанимацию, ничего?» — возмутилась журналистка.
Как писал «Рамблер», в апреле во время «прямого эфира» в Instagram Малышева назвала коронавирус нового типа одним из самых прекрасных вирусов в истории, потому что им практически не болеют дети, а средний возраст инфицированных составляет 79,5 года. Эти слова вызвали шквал критики в адрес телеведущей, однако она решила не отказываться от своего мнения.
Видео дня. Цветочная суперлуна - последняя в 2020 году
Комментарии 29
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гордон пристыдила Рудковскую
Гордон пристыдила Рудковскую
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Трамп рассказал, как исчезнет коронавирус
Трамп рассказал, как исчезнет коронавирус
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
В сети появились фото потолстевшей Семенович
В сети появились фото потолстевшей Семенович
Видео
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
01:27
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
01:00
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
01:22
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
Армия
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Россиянам назвали условие снятия ограничений
01:16
Россиянам назвали условие снятия ограничений
Общество
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
05:29
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение