Малышеву уличили в создании фейков о коронавирусе 

Бывшая участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева призвала оштрафовать телеведущую Елену Малышеву за распространение фейков о коронавирусе. Об этом она заявила в своем Youtube-канале

Возмущение Водонаевой вызвало недавнее резонансное заявление теледоктора о том, что COVID-19 — «это чудо чудесное», которое практически не несет угрозы детям: дети болеют коронавирусом очень редко и почти не умирают от осложнений, вызванных вирусом.

Водонаева отметила, что слова Малышевой прямо противоречат официальной статистике Минздрава России : к 1 мая два ребенка с коронавирусом умерли, 11 находились в тяжелом состоянии.

Журналистка считает, что подобные фейки нельзя оставлять безнаказанными, поскольку обычные люди вынуждены платить штрафы за ложную информацию о COVID-19.

Водонаева привела в пример ситуацию водителя из Воронежской области, который был оштрафован за недостоверную информацию, опубликованную в группе WhatsApp.

«То есть за это штраф, а за то, что ты на всю страну говоришь, что дети не болеют и не попадают в реанимацию, ничего?» — возмутилась журналистка.

Как писал «Рамблер», в апреле во время «прямого эфира» в Instagram Малышева назвала коронавирус нового типа одним из самых прекрасных вирусов в истории, потому что им практически не болеют дети, а средний возраст инфицированных составляет 79,5 года. Эти слова вызвали шквал критики в адрес телеведущей, однако она решила не отказываться от своего мнения.