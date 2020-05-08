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Гордон пристыдила Рудковскую за оскорбления больной девочки 

Алиса Селезнёва 53 минуты назад
Гордон пристыдила Рудковскую
Фото: РИА Новости
Юрист Екатерина Гордон на фоне скандала с сыном продюсера Яны Рудковской напомнила ей про оскорбление детдомовской девочки. В свою очередь Рудковская принесла в своем Instagram извинения и предложила ребенку сотрудничество.
Как сообщал «Рамблер», ранее Яна Рудковская и ее муж Евгений Плющенко заявили, что намерены подать в суд на журналистов, разместивших информацию о том, что их сын Александр болен.
В свою очередь Екатерина Гордон напомнила Яне Рудковской о двойных стандартах.
«Ко мне, как к юристу, буквально вчера обратилась мать девочки, усыновленной, кстати, из детского дома, которую на одном из шоу комментировала госпожа Рудковская. Так вот она публично сказала, что девочка умственно отсталая. (…) Я понимаю, что неприятно читать, что пишут о твоем ребенке, но нужно забыть о двойных стандартах», — пояснила она iReactor.
Рудковская прокомментировала ситуацию в своем Instagram, подчеркнув, что теперь понимает, что словом можно «ударить и поддержать, обидеть и утешить».
«Когда-то мои слова могли ранить другого человека, и мне искренне жаль», — заявила она.
Продюсер выразила готовность поддержать ребенка и предложила ей сотрудничество.
«Мне бы очень хотелось поддержать ее, снять для нашего проекта @topministarmodels и на обложку детского дружеского приложения с ее благотворительным проектом и её друзьями!» — отметила Рудковская.
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Екатерина Гордон
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