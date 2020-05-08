Бывший муж Началовой получил украденные миллионы 

Суд вернул бывшему мужу певицы Юлии Началовой футболисту Евгению Алдонину более 20 миллионов рублей, которые были у него украдены. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
В 2013 году несколько сотрудников банка «Замоскворецкий» оформили кредит на имя Алдонина без его ведома и украли с его счета 48 миллионов рублей. Деньги были переведены на счет брата одной из сотрудниц Яниса Павлова. Он перевел 21,5 миллиона рублей на счет бизнесмена Романа Щербакова и попросил обналичить. Тот сделал это, после чего Павлов и его семья покинули территорию России.
Тем временем Алдонин подал на Щербакова в суд. Недавно тот взыскал с предпринимателя 21,5 миллиона рублей, а также его имущество — половину квартиры и земельный участок.
«Этой весной недвижимость должна была уйти с молотка, но тут помешал коронавирус», — отмечает «Мэш».
Алдонин, как сообщал «Рамблер», — бывший игрок сборной России по футболу и таких клубов, как «Ротор», московский ЦСКА, «Мордовия», «Волга» и «Зоркий». В настоящее время он является членом тренерского штаба московского «Торпедо».