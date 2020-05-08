«И ради чего?»: Лоза вспылил из-за пропусков

Полиция Москвы живет в режиме самоизоляции от населения — не проверяет наличие цифровых пропусков. Об этом музыкант Юрий Лоза заявил в своем фейсбуке.
Он рассказал, что некоторое время назад оформил пропуск и на протяжении четырех часов с женой на автомобиле ездил по неотложным делам — купил продукты в большом сетевом магазине и отвез их на дачу. В течение этого времени Лоза и его супруга встретили лишь один полицейский пост, который практически никого не останавливал ради проверки наличия цифрового пропуска.
«И ради чего я делал электронные пропуска? Кому это надо, если полиция живет в режиме самоизоляции от населения?» — задался он вопросами.
В конце марта, как сообщал «Рамблер», в Москве из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 был введен режим самоизоляции. В конце апреля мэр города Сергей Собянин продлил его до 11 мая. В середине апреля в столице был введен пропускной режим для передвижения на личном, служебном и общественном транспорте. Оформить пропуск можно на сайте мэра, по телефону или при помощи смс.