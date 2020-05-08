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В сети появились фото потолстевшей Семенович 

Алиса Селезнёва 26 минут назад
В сети появились фото потолстевшей Семенович
Фото: РИА Новости
Певица Анна Семенович набрала лишний вес и в ней сложно узнать прежнюю звезду «Блестящих». Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов».
Канал разместил коллаж из двух фото артистки. Одно из них времен группы «блестящие», второе — современное, на котором Семенович предстала среди грядок в серой кофте и спортивных штанах.
«Как стареют наши секс-символы. Пухлый админ НеМалахова грустит по ушедшей красоте Семенович, пока она полет грядки», — гласит подпись под фото.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Семенович рассказала поклонникам, что перенесла операцию на ноге из-за неудачно сделанного педикюра. Певица пожаловалась на сильные боли после хирургического вмешательства.
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Шоу-бизнес , Анна Семенович
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