Шнуров обматерил конфликтующих звезд на карантине

Певец, музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стих участившимся на карантине конфликтам среди звезд. Матерное стихотворение он опубликовал в своем Instagram.

«Звезды всех агломераций стали беспощадно сраться. Чтоб не скучно было, братцы, коротать свой карантин. Уткин начал с Соловьевым. Мало в телике боев им, день без срача стал ****** [плохим], как ваш Лувр без картин», — написал Шнуров.

«От скандала до скандала движется во тьме Земля. Бьет г****, ручьями лавы. Срутся все в припадке славы», — написал музыкант.

В апреле у телеведущего Владимира Соловьева разгорелся конфликт со спортивным комментатором Василием Уткиным. Спор между ними начался после того, как комментатор высказался, что правительство недостаточно помогает россиянам во время кризиса из-за карантина по коронавирусу. После этого Соловьев заявил, что Уткин — душевнобольной, которому «не нужна Россия».

В ответ комментатор назвал своего оппонента обезьяной и маршалом пропаганды, а также позвал его на словесный поединок. Соловьев отказался участвовать в нем, после чего Уткин заявил о своей победе.