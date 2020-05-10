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Шнуров матом описал конфликты звезд на карантине. Не обошлось без Соловьева и Уткина 

Ura.Ru 36 минут назад
Шнуров обматерил конфликтующих звезд на карантине
Фото: © URA.RU
Певец, музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стих участившимся на карантине конфликтам среди звезд. Матерное стихотворение он опубликовал в своем Instagram.
«Звезды всех агломераций стали беспощадно сраться. Чтоб не скучно было, братцы, коротать свой карантин. Уткин начал с Соловьевым. Мало в телике боев им, день без срача стал ****** [плохим], как ваш Лувр без картин», — написал Шнуров.
В стихотворении он также указал на конфликты с ведущей Викторией Боней, журналистом Андреем Малаховым и шоуменом Сергеем Минаевым. Шнуров язвительно отметил, что некоторые звезды не могут удержаться от ссор, поводов для которых в условиях самоизоляции находится огромное множество.
«От скандала до скандала движется во тьме Земля. Бьет г****, ручьями лавы. Срутся все в припадке славы», — написал музыкант.
В апреле у телеведущего Владимира Соловьева разгорелся конфликт со спортивным комментатором Василием Уткиным. Спор между ними начался после того, как комментатор высказался, что правительство недостаточно помогает россиянам во время кризиса из-за карантина по коронавирусу. После этого Соловьев заявил, что Уткин — душевнобольной, которому «не нужна Россия».
В ответ комментатор назвал своего оппонента обезьяной и маршалом пропаганды, а также позвал его на словесный поединок. Соловьев отказался участвовать в нем, после чего Уткин заявил о своей победе.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Самоизоляция , Василий Уткин , Виктория Боня , Андрей Малахов , Владимир Соловьев , Сергей Шнуров , Сергей Минаев
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