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Имущество актера Сергея Жигунова распродали на аукционе, пишут СМИ 

РИА Новости 53 минуты назад
Имущество Сергея Жигунова пустили с молотка
Фото: РИА Новости
Имущество актера и продюсера Сергея Жигунова распродали на публичных торгах из-за долгов, пишет "Стархит".
Жигунов уже выплатил кредиторам часть суммы, которую якобы брал на съемки фильма, однако ему осталось погасить задолженность на сумму около 15 миллионов рублей, утверждает источник.
По данным издания, несколько месяцев назад банк распродал недвижимость артиста во Владимирской области. С молотка ушли коттедж площадью 417 квадратных метров, двухэтажный гараж, баня и земельный участок размером 1,3 гектара. За активы кредитное учреждение выручило примерно 9 миллионов рублей.
Сейчас у Жигунова осталась одна квартира и два автомобиля.
Ранее сообщалось, что суд арестовал однокомнатную квартиру актера на Мосфильмовской улице на Западе Москвы. Этот актив, как утверждает издание, также продали в счет долга на торгах, однако бывший собственник посчитал, что квартиру продали по невыгодной для него цене и оспорил сделку в суде.
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Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , StarHit
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