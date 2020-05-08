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Рэпер Тай умер из-за коронавируса 

Артём Кульша 32 минуты назад
Рэпер Тай умер из-за коронавируса
Фото: Instagram
Британский рэпер Тай скончался на 48-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает издание The Guardian.
Тай, как сообщал «Рамблер», — сценический псевдоним Бена Чиджиоке. В начале апреля у него была диагностирована коронавирусная инфекция. Он был госпитализирован. Вскоре после этого музыкант был переведен в реанимацию и введен в медикаментозную кому.
В середине апреля его состояние улучшилось. Он был переведен в обычную палату. Вчера Чиджиоке скончался в результате воспаления легких, которым заболел, находясь в больнице.
Чиджиоке родился в Лондоне в семье иммигрантов из Нигерии. Он выпустил пять альбомов. Один из них, вышедший в 2003 году Upwards, был номинирован на престижную музыкальную премию Mercury Prize за лучший альбом Великобритании и Ирландии. Последний альбом рэпера, A Work of Heart, вышел в 2018 году.
Тай сотрудничал с такими музыкантами, как сооснователь жанра афробит Тони Аллен и группы The Nextmen, Hocus Pocus, Zion I, The Bamboos и Blitz the Ambassador.
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