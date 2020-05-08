Малахов принес личные извинения Рудковской

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что телеведущий Андрей Малахов принес ей личные извинения за недавнюю статью о ее сыне Александре на одном из порталов, освещающих жизнь звезд шоу-бизнеса. Он бывший главный редактор печатной версии издания.

«Единственный, кто извинился — это Андрей Малахов, хотя он не принимал в этом всем участия».

Как отметила Яна Рудковская, статья о сыне по-прежнему на сайте издания. Никаких официальных извинений она не получила, поэтому будет искать справедливости в суде.