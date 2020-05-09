«Раз, и онкология!»: Шура о новом витке болезни

Скандальный певец снова попал на операционный стол. И снова — с онкологической операцией.

Ранее Александр Медведев пять лет боролся с раком и, казалось, победил. Но в последнее время он начал сильно худеть, и вовсе не из-за строгих диет.

Исполнитель решил проверить здоровье и при обследовании была обнаружена большая опухоль в желудке, — сообщает портал Zelv.ru.

«Я просто пошел сдать анализы, проглотил «кишку». Вышла медсестра и говорит — вам через два дня на операционный стол», — рассказал певец.

Артист уже не один десяток лет пьет лекарство от изжоги. Возможно, что именно оно спровоцировало развитие опухоли.

К счастью, операция пошла успешно и у Шуры есть все шансы, что на этом страшную болезнь остановили.

«Каждый раз, когда ложусь на стол, думаю, за что мне это. Это был еще один урок в моей жизни», — признался он.

Как считает сам Медведев, разрушила здоровье его наркотическая зависимость.

Как ранее писал «Рамблер», певец Александр Медведев, известный как Шура, решил завести питомца.

Правда, артист не стал отходить от своего эпатажного образа и остановил выбор не на привычных кошке или с собаке, а на свинке.