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«Вживаюсь в роль зайки»: 66-летняя Любовь Успенская готовится к съемкам в Playboy 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
66-летняя Успенская готовится к съемкам в Playboy
Фото: @uspenskayalubov_official
Певица Любовь Успенская в Instagram сообщила, что ее пригласили для съемок в популярном журнале Playboy. Скорее всего, «королева русского шансона» таким способом решила разыграть своих подписчиков.
«Вживаюсь в роль зайки. Ушки навострила, морковь подготовила».
Отметим, что в жизни 66-летней Любови Успенской сейчас не самые простые времена. Она несколько месяцев назад рассорилась в пух и прах со своей дочкой Татьяной Плаксиной. Девушка пришла на один из центральных каналов и начала рассказывать неприятные вещи о матери. Сейчас она находится в Америке, где за ней присматривает отец.
При этом Любовь Успенская перестала помогать деньгами своей дочери. Плаксина теперь пытается заработать продажей своих картин, а также курсами по йоге, которой она давно увлекается.
Не так давно дом Успенской покинул и любимый родственник, который был отдушиной после разрыва отношений с дочкой. Молодому человеку потребовался отъезд в США.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская
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