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Успенская взбудоражила Сеть сообщением о фотосессии в Playboy в роли зайки 

News.ru 42 минуты назад
Успенская заявила о фотосессии в Playboy
Фото: News.ru
Любовь Успенская сообщила, что её пригласил для фотосессии журнал Playboy. Подписчики тут же бросились отговаривать 66-летнюю певицу от участия в мероприятии.
Немногие обратили внимание на хэштег «юмор», который певица поставила под постом в Instagram. Зато все буквально восприняли подпись под фото артистки с повязкой с ушками на голове.
Playboy пригласили на съемку. Вживаюсь в роль зайки. Ушки навострила, морковь подготовила, — кокетливо написала Успенская.
Часть поклонников стала советовать певице сбросить вес, некоторые обратили внимание на «мягкое и пухлое» лицо артистки. «Макияж решает, но всё равно далеко не красотка», съязвили пользователи.
Однако, большинство фанатов Успенской поддержали её намерение и сообщили, что с нетерпением будут ждать выхода журнала с её лицом на обложке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что скучает по старому образу жизни. Она с нетерпением ждёт, когда закончится режим самоизоляции в России.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская
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