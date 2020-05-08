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Врач усомнился в возможности Бабкиной вернуться на сцену 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Оценены шансы Бабкиной вернуться на сцену
Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press
Военный врач Владимир Хорошев заявил, что Народной артистке РСФСР Надежде Бабкиной сильно повезло, что она оказалась человеком с сильной иммунной системой. Кроме того, по его словам, певица «схватила небольшое количество вируса».
Этому человеку просто повезло. Видимо, по жизни ей везёт, начиная от таланта и кончая вот этим нынешним выздоровлением, — сказал Хорошев в интервью Nation News.
Врач напомнил, что пока никто не знает о последствиях для переболевших коронавирусом. Он выразил опасение за судьбу карьеры Бабкиной, при этом отметив её оптимизм и желание вернуться на сцену. Певица находится в зоне риска, отметил Хорошев, поскольку не исключено, что она снова заразится COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Бабкина собирается переосмыслить свою жизнь после перенесённого заболевания. Пережитая ситуация заставила её о многом задуматься, говорит певица. К тому же, поделилась откровениями 70-летняя певица, у её сына есть своя история спасения, и всё происходящее, по её мнению, это знаки, предупреждение.
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