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Кардиолог выразил опасения за здоровье Бабкиной 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Перенесшая пневмонию певица Надежда Бабкина находится в зоне риска и вполне может подхватить болезнь снова, заявил кардиолог Владимир Хорошев.
Говоря о выздоровлении артистки, специалист отметил, что «ей просто повезло».
« (Надежда Бабкина) человек с сильной иммунной системой. По всей видимости, она, если можно так сказать, подхватила небольшое количество вируса. Ее альвеолы не были поражены, и сурфактантная система, отвечающая за перенос кислорода из альвеол в кровеносную систему, оказалась защищена», — заявил Хорошев в беседе с порталом Nation News.
Врач признался, что опасается за судьбу музыкальной карьеры артистки. По его словам, такая ситуация будет наблюдаться до появления вакцины.
В апреле Бабкина была госпитализирована с пневмонией — ее погружали в искусственную кому. Позже ее состояние улучшилось. Бабкину перевезли из Коммунарки в госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске, а 1 мая ее выписали из больницы.
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Шоу-бизнес , Видео , Надежда Бабкина
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