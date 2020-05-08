Кардиолог выразил опасения за здоровье Бабкиной 

Перенесшая пневмонию певица Надежда Бабкина находится в зоне риска и вполне может подхватить болезнь снова, заявил кардиолог Владимир Хорошев.

Говоря о выздоровлении артистки, специалист отметил, что «ей просто повезло».

« (Надежда Бабкина) человек с сильной иммунной системой. По всей видимости, она, если можно так сказать, подхватила небольшое количество вируса. Ее альвеолы не были поражены, и сурфактантная система, отвечающая за перенос кислорода из альвеол в кровеносную систему, оказалась защищена», — заявил Хорошев в беседе с порталом Nation News.

Врач признался, что опасается за судьбу музыкальной карьеры артистки. По его словам, такая ситуация будет наблюдаться до появления вакцины.

В апреле Бабкина была госпитализирована с пневмонией — ее погружали в искусственную кому. Позже ее состояние улучшилось. Бабкину перевезли из Коммунарки в госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске, а 1 мая ее выписали из больницы.