Звезда «Убойной силы» попала в скандал из-за самоизоляции

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Телеканал опубликовал видеозапись, на которой Банщикова сидит на скамейке с ребенком. Рядом с ней стоит мужчина в форме, напоминающей полицейскую. Актриса настойчиво требует правоохранителя представиться. Правоохранитель призывает ее «не ругаться».

«Я актриса Анна Банщикова. Вы не знаете меня? Давайте быстренько ваши имя и фамилию, вы при исполнении», — заявила артистка.

Мужчина отвечает, что актрисе «будет муж давать». Банщикова при этом указывает на его несвязную речь, отмечая, что оппонент «лыка не вяжет». При этом журналисты «Московского комсомольца» посчитали, что актриса повела себя грубо по отношению к правоохранителю.

«Не связывайтесь. Вызывайте наряд, пусть забирают», — слышится голос за кадром.

Позже представитель актрисы Ян Трунцев в разговоре с корреспондентом РЕН ТВ пояснил, что на записи запечатлены не полицейские, а дружинники, которые «нахамили» артистке за якобы нарушение режима самоизоляции. На самом деле, уверяет Трунцев, Банщикова возвращалась из магазина и присела на скамейку передохнуть по просьбе ребенка.

Анна Банщикова — звезда российских сериалов. Принимала участие в съёмках «Убойной силы», «Каменской-3», «Улиц разбитых фонарей», «Ищейки» и многих других.