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Разин рассказал о распродаже недвижимости российских звезд за рубежом на фоне пандемии 

Павел Тиунов и ещё 2 2 часа назад
Раскрыты потери российских звезд из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Российские звезды массово распродают иностранную недвижимость, опасаясь введения больших налогов на имущество, заявил «Московскому комсомольцу» Андрей Разин. Продюсер предсказал «полное переселение» артистов «оттуда сюда».
По данным издания, недвижимостью в других странах владеют Кристина Орбакайте, Игорь Крутой, Александр Васильев, Татьяна Васильева, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Алена Апина и другие. Музыкальный продюсер Андрей Разин уверяет, что в настоящее время на фоне пандемии коронавируса звезды распродают квартиры, дома и виллы, но делают это скрытно. По его словам, артисты и телеведущие увидели, что «никому не нужны за границей», поскольку страховые компании «ничего не оплачивают». В пример Разин привел свою знакомую, которая потратила на лечение несерьезной болезни около 8 тысяч долларов.
« (Звезды) увидели, что система здравоохранения на западе полностью разрушена, что выжить можно только в родной России», — пояснил продюсер.
Также Разин уверяет, что на решение отечественных селебрити повлияли новости о грядущем увеличении государственных сборов. В настоящее время, уверяет он, жители Земли наблюдают, как рушится экономика капитализма. Поэтому, чтобы компенсировать потери, руководства стран будут вынуждены повышать налоги на имущество. В США, уверяет он, ставки вырастут в два раза. При этом, отмечает продюсер, свой дом в Лас-Вегасе он продавать не собирается, поскольку у него «есть бизнес».
Ранее, как сообщал «Рамблер», продюсер Андрей Разин заявил, что если пандемия затянется, то представители отечественного шоу-бизнеса придется распродавать свои вещи на аукционах из-за тотального отсутствия заработков.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Игорь Крутой , Алена Апина , Кристина Орбакайте , Лолита Милявская , Андрей Разин , Александр Васильев , Татьяна Васильева , Московский комсомолец
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