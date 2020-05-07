Раскрыты потери российских звезд из-за пандемии

« (Звезды) увидели, что система здравоохранения на западе полностью разрушена, что выжить можно только в родной России», — пояснил продюсер.

Также Разин уверяет, что на решение отечественных селебрити повлияли новости о грядущем увеличении государственных сборов. В настоящее время, уверяет он, жители Земли наблюдают, как рушится экономика капитализма. Поэтому, чтобы компенсировать потери, руководства стран будут вынуждены повышать налоги на имущество. В США, уверяет он, ставки вырастут в два раза. При этом, отмечает продюсер, свой дом в Лас-Вегасе он продавать не собирается, поскольку у него «есть бизнес».

Ранее, как сообщал «Рамблер», продюсер Андрей Разин заявил, что если пандемия затянется, то представители отечественного шоу-бизнеса придется распродавать свои вещи на аукционах из-за тотального отсутствия заработков.