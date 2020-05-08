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Дана Борисова раскритиковала Малышеву за ее дом в США 

Ura.Ru 23 минуты назад
Борисова раскритиковала Малышеву за дом в США
Фото: © URA.RU
Телеведущая Дана Борисова раскритиковала Елену Малышеву за роскошный дом в США. По словам Борисовой, большинство медиков в России получают маленькие зарплаты за свой тяжелый труд.
«Мы все знаем, как живут медики в нашей стране. Они работают за копейки. А сейчас в больницах спасают людей, заболевших коронавирусом, рискуя собственными жизнями. Люди понимают это, но при этом видят особняк Малышевой», — цитирует Борисову «Собеседник».
Она отметила, что полностью разделяет народный гнев.
Ведущая программы «Жить здорово!» на «Первом канале» подверглась критике после того, как блогер Алексей Навальный опубликовал расследование, посвященное ее зарубежной недвижимости. Оказалось, что Малышева владеет домом стоимостью 6,5 млн долларов в пригороде Нью-Йорка. Также ей принадлежат две квартиры на Манхэттене. Их стоимость составляет 4,2 млн долларов.
Ранее за Елену Малышеву заступился телеведущий Владимир Соловьев. Он отметил, что телеведущая много работает, а не живет на пожертвования несовершеннолетних граждан.
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Комментарии 10
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Алексей Навальный , Владимир Соловьев , Дана Борисова , ИД "Собеседник"
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