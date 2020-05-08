Жена Петросяна заговорила об обручальном кольце

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 8 Май 2020 в 2:05 PDT В Инстаграме Брухунова выложила снимки с букетом цветов, на которых предстала без знакового ювелирного украшения на безымянном пальце. Обеспокоенные фолловеры поинтересовались, почему она отказалась от подарка Петросяна. В ответ Татьяна объяснила, что считает ношение кольца устаревшей традицией: «В наше время это атавизм».

В ходе дискуссии в комментариях Брухунова также сослалась на пример своих родителей. Ее отец занимался физическим трудом и во избежание травматизма кольцо не носил. Татьяна подчеркнула, что сей факт не помешал ему прожить в браке счастливую жизнь: «34 года с мамой до дня его смерти».