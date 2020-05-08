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Жена Петросяна объяснила, почему не носит обручальное кольцо 

Russianshowbiz.info и ещё 8 2 часа назад
Жена Петросяна заговорила об обручальном кольце
Фото: Instagram
Татьяна Брухунова перестала демонстрировать на камеру обручальное кольцо, подаренное ей Евгением Петросяном.
В Инстаграме Брухунова выложила снимки с букетом цветов, на которых предстала без знакового ювелирного украшения на безымянном пальце. Обеспокоенные фолловеры поинтересовались, почему она отказалась от подарка Петросяна. В ответ Татьяна объяснила, что считает ношение кольца устаревшей традицией: «В наше время это атавизм».
В ходе дискуссии в комментариях Брухунова также сослалась на пример своих родителей. Ее отец занимался физическим трудом и во избежание травматизма кольцо не носил. Татьяна подчеркнула, что сей факт не помешал ему прожить в браке счастливую жизнь: «34 года с мамой до дня его смерти».
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Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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