«Мисс Россия» переболела коронавирусом 

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015» и обладательница титула вице-мисс мира того же года София Никитчук опубликовала на своей странице в соцсети фотографию с «самой важной „грамотой“ 2020 года» — сертификатом, подтверждающим наличие антител к коронавирусу.

На своей странице в Instagram модель позирует в маске и держит в руках сертификат, в котором, как она сама уточнила, сказано, что в ее организме обнаружены иммуноглобулины, свидетельствующие о наличии специфического иммунитета к коронавирусу SARS-СoV-2.

Девушка сообщила, что, по словам врачей, антитела живут около трех месяцев, а потом можно снова заболеть.

Ранее в Совете Федерации сообщили, что несколько сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.