«Мисс Россия» переболела коронавирусом 

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015» и обладательница титула вице-мисс мира того же года София Никитчук опубликовала на своей странице в соцсети фотографию с «самой важной „грамотой“ 2020 года» — сертификатом, подтверждающим наличие антител к коронавирусу.
На своей странице в Instagram модель позирует в маске и держит в руках сертификат, в котором, как она сама уточнила, сказано, что в ее организме обнаружены иммуноглобулины, свидетельствующие о наличии специфического иммунитета к коронавирусу SARS-СoV-2.
Девушка сообщила, что, по словам врачей, антитела живут около трех месяцев, а потом можно снова заболеть.
«Я еще грешу на мою тяжелую простуду после Мексики зимой, которая протекала со всеми точными симптомами вируса», — отметила она, добавив, что теперь может сдавать плазму, чтобы помогать тяжело заболевшим, возить лекарства и продукты тем, кто нуждается в помощи, а также «более менее спокойно спускаться в продуктовый».
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Антитела, свидетельствующие о наличии специфического иммунитета к вирусу SARS-CoV-2, обнаружены! ❤️🙏🏻 Пожалуй, одни из самых приятных слов, которые можно услышать в наше нынешнее время! Вот так выглядит самая важная «грамота» 2020ого 😁 Сказать, что мы с Илоной счастливы и в шоке, с моими то семью отрицательными тестами за весь промежуток тестирования, не сказать ничего! Я ещё грешу на мою тяжёлую простуду после Мексики зимой, которая протекала со всеми точными симптомами вируса… в любом случае, теперь и плазму можно с периодичностью сдавать, чтобы помогать тяжело заболевшим, продукты и лекарства возить тем, кто в этом нуждается, и более менее спокойно спускаться в продуктовый! 👏🏻. Берегите себя, пожалуйста! 🙏🏻
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2 мая власти Москвы сообщали, что за неделю в 10 раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела.