Известной балерине Анастасии Волочковой нравится проводить время у себя дома на самоизоляции. В этом она в очередной раз дала возможность убедиться своим подписчикам, опубликовав видео в нижнем белье.

Звезда сняла ролик, в котором она появилась во дворе собственного особняка. В качестве наряда на ней присутствует черное кружевное боди, поверх которого наброшена накидка такого же цвета. Анастасия решила похвастаться подарками, которые она получила от своих поклонников на карантине. На видео она демонстрирует коробку внушительных размеров и роскошный фруктовый букет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 6 Май 2020 в 10:47 PDT Стоит отметить, что Волочкова на карантине часто проводит время на свежем воздухе. Так, недавно она опубликована видеоролик, в котором жарит шашлыки у себя во дворе. Балерина решила устроить импровизацию Нового года, для чего нарядила елку в блестящую гирлянду.

При этом она отметила, что такое сочетание, как «Волочкова и шашлыки» может смотреться смешно. Но в настоящее время как никогда необходимо проявлять чувство юмора. Также балерина заявила: она непременно отведает кусочек мяса.