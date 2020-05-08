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Бывший муж Началовой вернул 21,5 млн рублей украденных денег 

News.ru и ещё 9 30 минут назад
Бывший муж Началовой вернул украденные миллионы
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин отсудил у мошенников часть своих денег. Спортсмену вернули 21,5 млн рублей из украденных 48 млн рублей со счетов денег.
Афера случилась в 2013 году. Её устроили сотрудники банка «Замоскворецкий». Изначально был оформлен ложный заём на предпринимателя Романа Щербакова. Затем все 48 млн оказались у брата одной из сотрудниц банка. Тот попросил Щербакова обналичить деньги.
В результате почти половина суммы — 21,5 млн рублей оказались у предпринимателя. Их и взыскал суд. В будущем будет продано с аукциона всё имущество предпринимателя, сообщает Telegram-канал Mash. Это хотели вделать раньше, но из-за пандемии продажи были приостановлены.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жена футболиста Евгения Алдонина Ольга показала, как семья проводит карантин. Судя по всему, они отдыхают вместе с Верой — дочкой спортсмена от брака с Юлией Началовой.
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Шоу-бизнес , Роман Щербаков , Евгений Алдонин
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