Бывший муж Началовой вернул украденные миллионы

Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин отсудил у мошенников часть своих денег. Спортсмену вернули 21,5 млн рублей из украденных 48 млн рублей со счетов денег.

Афера случилась в 2013 году. Её устроили сотрудники банка «Замоскворецкий». Изначально был оформлен ложный заём на предпринимателя Романа Щербакова . Затем все 48 млн оказались у брата одной из сотрудниц банка. Тот попросил Щербакова обналичить деньги.

В результате почти половина суммы — 21,5 млн рублей оказались у предпринимателя. Их и взыскал суд. В будущем будет продано с аукциона всё имущество предпринимателя, сообщает Telegram-канал Mash. Это хотели вделать раньше, но из-за пандемии продажи были приостановлены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена футболиста Евгения Алдонина Ольга показала, как семья проводит карантин. Судя по всему, они отдыхают вместе с Верой — дочкой спортсмена от брака с Юлией Началовой.