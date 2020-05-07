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Джиган пытается вымолить прощение у жены с помощью детей 

Teleprogramma.pro и ещё 1 18 часов назад
Джиган пытается вернуть жену с помощью детей
Фото: globallookpress.com
Рэпер Джиган не оставляет надежд, что супруга Оксана Самойлова простит его измены и непристойное поведение. Каждый день на его страничке в Instagram появляются снимки его семьи. Музыкант фотографируется со своими детьми.
Между тем известно, что еще 20 апреля модель подала на развод. Она не смогла простить, что супруг после рождения сына Давида три месяца назад в Америке пустился, что называется, во все тяжкие. Как итог, певец угодил в американский рехаб, где лечился в течение нескольких недель.
Даже вернувшись в Россию Джиган не исправился. Первое время он закатывал домашние вечеринки, на которые приглашал друзей. В итоге и в России ему пришлось обращаться за медицинской помощью к специалистам.
Несколько дней назад Оксана Самойлова неожиданно забрала Джигана из клиники и привезла в их общий дом. В тот момент показалось, что она все-таки простит нерадивого супруга. Впрочем, позже модель опровергла эту информацию. Она по-прежнему полна решимости стать свободной женщиной.
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Шоу-бизнес , Другое , Оксана Самойлова
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