Джиган пытается вернуть жену с помощью детей

Между тем известно, что еще 20 апреля модель подала на развод. Она не смогла простить, что супруг после рождения сына Давида три месяца назад в Америке пустился, что называется, во все тяжкие. Как итог, певец угодил в американский рехаб, где лечился в течение нескольких недель.

Даже вернувшись в Россию Джиган не исправился. Первое время он закатывал домашние вечеринки, на которые приглашал друзей. В итоге и в России ему пришлось обращаться за медицинской помощью к специалистам.

Несколько дней назад Оксана Самойлова неожиданно забрала Джигана из клиники и привезла в их общий дом. В тот момент показалось, что она все-таки простит нерадивого супруга. Впрочем, позже модель опровергла эту информацию. Она по-прежнему полна решимости стать свободной женщиной.