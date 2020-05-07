Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео 

У Илона Маска и канадской певицы Граймс родился сын. Назвали его X Æ A-12. Похоже на формулу. Или на название робота из "Звездных войн". Но ожидаемо у этого имени есть смысл.

Х — неизвестная переменная;

Æ — слово выдуманного языка, которое переводится, как "любовь". Или же, у этой аббревиатуры есть второе значение — Ai, что обозначает "искусственный интеллект"

А-12 — это отсылка к любимому самолету родителей, Lockheed A-12.

Российские пользователи социальных сетей испытали сложности с правильным произношением имени новорожденного. Поэтому поступило предложение называть его "Иксаша" или просто "Саша".