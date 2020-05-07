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Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео 

Вадим Дроздов 21 час назад
У Илона Маска и канадской певицы Граймс родился сын. Назвали его X Æ A-12. Похоже на формулу. Или на название робота из "Звездных войн". Но ожидаемо у этого имени есть смысл.
Х — неизвестная переменная;
Æ — слово выдуманного языка, которое переводится, как "любовь". Или же, у этой аббревиатуры есть второе значение — Ai, что обозначает "искусственный интеллект"
А-12 — это отсылка к любимому самолету родителей, Lockheed A-12.
Российские пользователи социальных сетей испытали сложности с правильным произношением имени новорожденного. Поэтому поступило предложение называть его "Иксаша" или просто "Саша".
Шоу-бизнес , Видео
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