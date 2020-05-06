«Дом-2» снесли 

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На территории Новой Москвы снесли павильоны и декорации реалити-шоу «Дом-2». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу московского департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

Он рассказал, что с площадки уже вывезли весь строительный мусор. Ее готовят к строительству автодороги Марьино-Саларьево.

Жидкин уточнил, что для съемок шоу предоставили аналогичный земельный участок, он находится в непосредственной близости от старого.

Съемочная площадка шоу («Поляна») располагается около коттеджного поселка Летова Роща. Как писал «Рамблер», новая магистраль пройдет прямо по территории съемочной площадки, а «лобное место» заменит трамвайная остановка.