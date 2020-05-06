«Стыдно и обидно»: Навка о травле сына Плющенко

Как сообщал «Рамблер», ранее издание StarHit со ссылкой на анонимного дефектолога сообщило, что 7-летний Саша Плющенко может страдать синдромом Аспергера. После публикации Яна Рудковская заявила, что подаст в суд. Ее супруг Евгений Плющенко также заявил, что не намерен прощать «гнусь и ложь».

Свое возмущение высказала и фигуристка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

«Как же это надо мечтать о «гнилой» славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей?! Неужели люди, которые называют себя «журналистами» совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?!» — поинтересовалась она.

По словам Навки, ей «стыдно и обидно», что такие люди «несут искаженную информацию миру».