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«Стыдно и обидно»: Навка о травле сына Плющенко и Рудковской 

Алиса Селезнёва 6 мая 2020
«Стыдно и обидно»: Навка о травле сына Плющенко
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в Instagram прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем у сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Как сообщал «Рамблер», ранее издание StarHit со ссылкой на анонимного дефектолога сообщило, что 7-летний Саша Плющенко может страдать синдромом Аспергера. После публикации Яна Рудковская заявила, что подаст в суд. Ее супруг Евгений Плющенко также заявил, что не намерен прощать «гнусь и ложь».
Свое возмущение высказала и фигуристка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка.
«Как же это надо мечтать о «гнилой» славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей?! Неужели люди, которые называют себя «журналистами» совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?!» — поинтересовалась она.
По словам Навки, ей «стыдно и обидно», что такие люди «несут искаженную информацию миру».
«Знаю Сашу лично, как целеустремлённого, развитого, озорного и спортивного мальчика, упорству и трудолюбию, которого, стоит поучиться многим взрослым (…) Искренне недоумеваю, кем надо быть, чтобы лить грязь в чистый детский мир?!» — подчеркнула она.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Песков , Яна Рудковская , Татьяна Навка , Евгений Плющенко
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