Киркоров рассказал о результате теста на коронавирус 

«Рамблер» писал, что Филиппу Киркорову пришлось обратиться к медикам после вечеринки по случаю дня рождения, ради которой он нарушил режим самоизоляции. В своем Instagram певец показал, что врачи взяли мазки на коронавирус у него самого, у его детей, отца и домработницы.

Сегодня Киркоров сообщил, что тесты на коронавирус у него и членов его семьи оказались отрицательными.