Киркоров рассказал о результате теста на коронавирус 

Певец Филипп Киркоров заявил, что результат теста на коронавирус, который сдали он сам и члены его семьи, уже готов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале РИА Новости.
«Рамблер» писал, что Филиппу Киркорову пришлось обратиться к медикам после вечеринки по случаю дня рождения, ради которой он нарушил режим самоизоляции. В своем Instagram певец показал, что врачи взяли мазки на коронавирус у него самого, у его детей, отца и домработницы.
Сегодня Киркоров сообщил, что тесты на коронавирус у него и членов его семьи оказались отрицательными.