Арбатова призвала наказать Башарова за рукоприкладство 

«Рамблер» писал, что ранее в Сети появилась петиция о лишении Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Госпремии РФ. Документ был опубликован после того, как артист в откровенном интервью признался, что в своих трех браках часто злоупотреблял алкоголем и бил жен.

По словам Арбатовой, она также подписала петицию и возмущена тем, что Башаров бил жен, о чем сам рассказал в программе «Секрет на миллион».

«Раскаяния не было, я увидела очередную попытку показать, как он справедлив, искренен, когда он говорит, мол, «я раз врезал, много не бил». Это было омерзительное зрелище, которое, по сути, является пропагандой бытового насилия. (…) Ситуация крайне обидна, потому что никто из избитых им женщин до суда не дошел», — пояснила писательница.

Она также высказала мнение, что Башаров должен ответить за свои действия.

«Я за то, чтобы с Башаровым поступили так же, как с телеведущей Региной Тодоренко», — подчеркнула она.

Ранее Регина Тодоренко заявила, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют. Это высказывание вызвало шквал критики, журнал Glamour лишил телеведущую звания «Женщина года», а ряд брендов приостановил с ней рекламные контракты.