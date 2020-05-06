«Я же фольклористка, и не такое сказать могу»

Певица Надежда Бабкина поделилась подробностями своей болезни и месячного пребывания в клинике. По словам артистки, у нее было поражено около 80% легких.

Российская певица Надежда Бабкина рассказала о своей болезни ведущему шоу «Пусть говорят» Дмитрию Борисову . Недавно народная артистка страны выписалась из больницы, где провела около месяца. Бабкина была госпитализирована с пневмонией. В СМИ при этом писали, что это было вызвано коронавирусной инфекцией, однако представители звезды информацию об обнаружении у нее COVID-19 опровергали.

В интервью Борисову 70-летняя певица, в частности, подчеркнула, что всегда внимательно относилась к своему здоровью.

«Надо сказать, что я регулярно хожу к врачам, проверяюсь, делаю себе капельницы, чтобы «иммунку» поддержать, чтобы работало сердце, работали легкие, — сказала она. — Даже не подозревала, что со мной может такое произойти. Ты понимаешь, я ведь такая «чистоплюйка». Мыла руки регулярно, всегда. Вот причесалась даже — идешь мыть руки».

По словам артистки, когда ситуация с вирусом в мире стала усугубляться, она воспользовалась услугами клининговой компании, которая провела генеральную уборку у нее дома.

«Мы чистили все полы, окна и даже вентиляцию — некую жидкость добавляли, которая кондиционирует, обрабатывая помещение», — поделилась Бабкина.

Несмотря на проведенную уборку, утром 27 марта певица почувствовала себя плохо. «На всякий случай» она выпила таблетку «от гриппа», которая не произвела должного эффекта. Когда Бабкиной стало хуже, она вызвала «скорую».

«Я так благодарна нашей медицине! Меня подключили к кислородной подушке прямо в машине, эти люди экипированы всем!» — подчеркнула певица.

После прибытия в больницу состояние Бабкиной было тяжелым.

«Лежу на каталке, почему-то ноги отказали. Только что ходила, уже не хожу…» — пояснила артистка.

Впоследствии ей трижды была проведена компьютерная томография легких, поскольку врачи не могли поверить в то, что у Бабкиной действительно поражено до 80% легочной ткани.

«Засунули посмотреть в первый томограф. Через 20 минут закатывают второй раз, потом — третий. И потом говорят: «Срочно в операционную!» Там в легких все пленкой заросло и затянулось. Это такая зараза, что она очень быстро начинает действовать, работать, — поделилась народная артистка. — Потом в палате за мной ухаживала медсестричка Аллочка. Она сама по себе такая вроде юная, худенькая девочка, а ручищи как кувалды, ты представляешь! Кажется, что и всех четверых свалит. И она меня таскала! Таскала с кровати в туалет, я сама ходить не могла! И все равно: ночь или не ночь, она просто жила со мной рядом. Я не хотела есть, они меня кормили через зонд».

Бабкина также со смехом добавила, что во время нахождения в коме она ругалась матом:

«Наталья Владимировна, мой врач, говорит: ругалась так сильно, мы даже и слов таких не знаем. А я же фольклористка, я и не такое сказать могу. Они мне рассказали, и мне так стало стыдно. Говорю, вы меня извините, ради бога. Я занималась фольклором всю жизнь, сама деревенская».

На момент написания материала в мире зафиксировано 3,74 млн случаев заражения коронавирусом при почти 259 тыс. смертей. В России на данный момент около 166 тыс. заболевших и более 1,5 тыс. летальных исходов.