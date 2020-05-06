«Началась паника»: Борисову выгнали из студии телешоу

Телеведущая Дана Борисова была выгнана из студии одного из ток-шоу из-за приступа кашля. Об этом, как сообщает издание «7Дней» , она рассказала сама.

На днях Борисова приняла участие в съемках одного из популярных ток-шоу. Незадолго до их окончания у нее начался приступ сильного кашля.

«Там у всех паника началась!» — рассказала телеведущая; по словам Борисовой, после этого ее попросили покинуть студию и надеть медицинскую маску.

В конце апреля, как сообщал «Рамблер», Борисова обвинила балерину Анастасию Волочкову в злоупотреблении спиртными напитками. По ее словам, бывшая прима Большого театра «бухает нормально». При этом телеведущая назвала это личным делом Волочковой, если у той выдерживает «лошадиное здоровье».

Тогда же Борисова упомянула, что сама не употребляет запрещенные вещества на протяжении уже трех лет; что наладила отношения с матерью, но не может достичь взаимопонимания с дочерью; что больна бронхитом и соблюдает режим самоизоляции, введенный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.