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«Началась паника»: Борисову выгнали с ток-шоу из-за кашля 

Артём Кульша и ещё 11 6 мая 2020
«Началась паника»: Борисову выгнали из студии телешоу
Фото: Instagram
Телеведущая Дана Борисова была выгнана из студии одного из ток-шоу из-за приступа кашля. Об этом, как сообщает издание «7Дней», она рассказала сама.
На днях Борисова приняла участие в съемках одного из популярных ток-шоу. Незадолго до их окончания у нее начался приступ сильного кашля.
«Там у всех паника началась!» — рассказала телеведущая; по словам Борисовой, после этого ее попросили покинуть студию и надеть медицинскую маску.
В конце апреля, как сообщал «Рамблер», Борисова обвинила балерину Анастасию Волочкову в злоупотреблении спиртными напитками. По ее словам, бывшая прима Большого театра «бухает нормально». При этом телеведущая назвала это личным делом Волочковой, если у той выдерживает «лошадиное здоровье».
Тогда же Борисова упомянула, что сама не употребляет запрещенные вещества на протяжении уже трех лет; что наладила отношения с матерью, но не может достичь взаимопонимания с дочерью; что больна бронхитом и соблюдает режим самоизоляции, введенный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Шоу-бизнес , Другое , Анастасия Волочкова , Дана Борисова
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